Mitarbeitermagazin Aldi Nord kommuniziert jetzt auch intern

In der Kundenkommunikation geht Aldi Nord schon seit rund anderthalb Jahren neue Wege, nun folgt der engere Austausch mit den eigenen Mitarbeitern: Ein viermal jährlich erscheinendes Magazin soll künftig die rund 36.000 Angestellten informieren, was in der Aldi-Welt geschieht. Zum Start gibt es warme Worte von Theo Albrecht jr.

