Mitarbeiterpolitik Lidl erhöht in Polen die Gehälter

Der Discounter Lidl erhöht in Polen die Gehälter deutlich: Im Schnitt neun Prozent mehr zahlen die Neckarsulmer ab März im Land, heißt es in Medienberichten. Zudem will der Händler Hunderte neuer Arbeitsplätze schaffen.

