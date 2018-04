Mitarbeiterzufriedenheit Gute Arbeit im Handel

"Man kann etwas bewirken”, "bringt seine Fähigkeiten ein" oder "erlebt sich als Teil einer Gemeinschaft". So beschreibt die Hälfte der im Handel Beschäftigten den sinnstiftenden Teil ihrer Arbeit. Für die befragten Fachkräfte sind ein sicherer Arbeitsplatz (64,2 Prozent) und ein gutes Arbeitsklima (45,5 Prozent) mit Abstand am wichtigsten im Job. Aufstiegschancen (5,5 Prozent) rangieren hingegen auf dem letzten Platz, sind im Vergleich mit anderen Branchen sogar am unwichtigsten.



Auf die Absicherung des Lebensunterhalts kommt es an. Sicherheit machen die Fachkräfte vor allem an einem unbefristeten Job fest(69,7 Prozent), gefolgt von der pünktlichen Gehaltszahlung (66,7 Prozent) sowie der wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens (39,4 Prozent). Daher ziehen sie in Stellenanzeigen auch konkrete Leistungsversprechen Floskeln zu einem vermeintlich kometenhaften Aufstieg vor wie "Jetzt ist die Karriere dran!”. Trotz Digitalisierung sind im Einzelhandel vier von fünf Fachkräften davon überzeugt, dass ihre Arbeit auch in zehn Jahren noch benötigt wird.

Gründe für Wohlbefinden •50,9 Prozent: Die Arbeit macht mir großen Spaß

•46,3 Prozent: Gute Stimmung in der Abteilung

•44,1 Prozent: Ich habe gute Vorgesetzte, die offen und ehrlich mit mir kommunizieren

