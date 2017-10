Modernisierungsmaßnahmen Aldi Nord kämpft um mehr Präsenz in Polen

Aldi Nord lässt die geringe Marktmacht in Polen nicht länger auf sich sitzen. Ein neuer Chef und mehr Marketing sollen die Wende bei Aldi Polska bringen. Aldi Nord baut Zug um Zug seine Baustellen ab. Nachdem das Geschäft im Heimatmarkt wieder in geordneteren Bahnen verläuft, will man auch im Ausland mit Nachdruck das Geschäft auf Kurs bringen. Besonders im Fokus steht dabei Polen – hier bildet der Discounter lediglich das Schlusslicht unter seinen Systemkonkurrenten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.