Multichannel Karstadt macht Flächen für Online-Shops frei

In den Karstadt-Häusern soll es bald eigene Flächen für den Online-Händler Dress-for-less geben. Weitere Kooperationen mit Umsetzung in den stationären Läden sollen folgen. Dies hat Karstadt-Chef Stephan Fanderl in einem Medienbericht angekündigt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.