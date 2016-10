Multichannel Lidl bereitet Online-Shop in Spanien vor

Lidl nimmt sich jetzt Spanien vor: Offenbar will der Discounter auch einen Online-Shop in dem südeuropäischen Land öffnen. Nach den Niederlanden und Belgien wäre es der dritte ausländische Markt, in dem Lidl mit einem Webshop vertreten wäre.

