Multichannel Rewe geht mit Weinfreunde.de ins stationäre Geschäft

Die stärkere Verknüpfung von Online- und Offline-Geschäft nimmt bei Rewe Gestalt an: Der Fachhandels-Shop Weinfreunde.de. wird stationär. So planen die Kölner eine erste Filiale unter dieser Flagge in Hamburg. Für den Shop wird bereits nach Personal gesucht.

