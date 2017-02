Nachfolge-Vorsorge "Erben handlungsfähig machen"

Markus Sobau von der Finanzplanung Confina in Mannheim bietet Firmen Hilfe bei der Notfallplanung an, seit er selbst erlebt hat, wie ein befreundeter Unternehmer plötzlich verstarb.

Herr Sobau, warum gehört ein Testament in jeden Notfallordner?

Es hilft, Erben schnell ausfindig und handlungsfähig zu machen. Vor allem aber vermeidet ein detaillierter letzter Wille langwierige Übergabestreits. Leider verlassen sich zu viele Unternehmer auf die gesetzliche Erbfolge. Und das, obwohl rund drei Millionen deutsche Paare ohne Trauschein zusammenleben. Stirbt der Hauptverdiener plötzlich, geht dessen Partner vollkommen leer aus. Und selbst Verheiratete fahren mit einem letzten Willen besser. Noch immer kursiert der Irrglaube, dass im Todesfall automatisch der Ehepartner das Unternehmen übernimmt. Allerdings sind Kinder - auch aus vorherigen Ehen - ebenso anteilig erbberechtigt. Das sorgt oft für Konflikte.





Gilt das Testament auch, wenn der Chef ins Koma fällt und auf unbestimmte Zeit ausfällt?

Nein, solange der Unternehmer weiterlebt, sind Testament und Nachfolgeregelung irrelevant. Deshalb gehört zusätzlich eine Unternehmervollmacht bzw. eine Stellvertreterregelung in die Notfallakte. Liegt keins der Dokumente vor, wird ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt. Dieser ist lediglich befähigt, das Vermögen seines Patienten zu verwalten und zu erhalten. Er kann also nicht unternehmerisch handeln. Deshalb kann das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit in die Insolvenz fallen.





Woher bekommen Unternehmer Vorsorgedokumente?

Die Investitionen für Vollmachten und Verfügungen liegen zwischen 1 500 bis 2 000 Euro, sind aber im Ernstfall jeden Euro wert. Auch im Netz kursieren diverse Vorlagen für Notfallordner oder einzelne Vorsorgedokumente. Allerdings sind diese oft lückenhaft und daher für Selbstständige nicht zu empfehlen. Wer trotzdem auf die kleinen Helfer zurückgreifen will, sollte sie unbedingt von einem Fachmann prüfen und auf individuelle Gegebenheiten anpassen lassen. (leo)

Schlagworte zu diesem Artikel: Sobau

Notfallplanung

Finanzplanung

Todesfall

Insolvenz