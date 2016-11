Nachhaltigkeit Aldi Süd wird in Deutschland klimaneutral

Als erster deutscher Lebensmittelhändler wird Aldi Süd vom 1. Januar an hierzulande klimaneutral arbeiten. Der Discounter will damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seinen Ausstoß an Treibhausgasen bereits deutlich reduziert.

