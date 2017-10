Neuausrichtung Notino holt Google-Manager

Der Online-Parfümerie-Händler Notino holt sich im Zuge seiner Neuausrichtung und des schärfer werdenden Wettbewerbs mit Amazon, Douglas und Sephora Know-how vom Technologieplayer Google an Bord. Der tschechische Google-Geschäftsführer Jan Vraný hat bei Notino als Chief Commercial Officer angeheuert. Er soll das tschechische Unternehmen, das im Frühjahr in Deutschland ins stationäre Geschäft eingestiegen ist und eine Europa-Expansion on- und offline plant, als Marke stärker positionieren.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.