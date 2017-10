Neue Filiale Globus will 2018 in Chemnitz eröffnen

Im langwierigen Kampf um neue Standorte sieht Großflächen-Spezialist Globus zumindest in einem Fall Licht am Ende des Tunnels. Der saarländische SB-Warenhausbetreiber Globus will im kommenden Jahr endlich seinen geplanten Markt im Einkaufszentrum Neefepark in Chemnitz aufmachen. "Die Eröffnung unseres Marktes in Chemnitz ist für 2018 geplant", bestätigt Thorsten Spröd vom zuständigen Projektteam.

