Neue Kategorie Zalando will Beauty-Markt aufmischen

Der Online-Modehändler Zalando greift auf dem Beauty-Markt in großem Stil an. Im kommenden Frühjahr fällt dazu der Startschuss auf dem deutschen Heimatmarkt. Die Drittquartalszahlen zeigen derweil, dass das hohe Wachstum auch seinen Preis hat. Ab kommenden Frühjahr verkauft der Online-Händler Zalando neben Mode auch Schönheitsprodukte: "Der Einstieg in den Beauty-Markt ist für uns der nächste logische Schritt und spiegelt die Wünsche unserer Kunden wider", lässt sich Co-CEO Rubin Ritter bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum dritten Quartal zitieren.

