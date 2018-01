Neuer Standort Amazon baut weiteres Logistikzentrum

In Mönchengladbach entsteht Amazons zwölftes Logistikzentrum in Deutschland. Die Baugenehmigung der Stadt liegt vor. Neben 1000 Mitarbeitern sollen auch hier Lager-Roboter zum Einsatz kommen.

Der Versandhändler Amazon setzt seinen Expansionskurs in Deutschland mit dem Bau eines Logistikzentrums fort. In der rund elf Hektar (110.000 Quadratmeter) großen Anlage in Mönchengla