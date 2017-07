Neues Filialformat Edeka bringt Xpress ans Netz

Edeka bringt mit Xpress ein neues Filialformat an den Start. Die ersten Märkte entstehen in München in den übernommenen Tengelmann-Läden. Schon nächste Woche eröffnet die Regionalgesellschaft Südbayern die ersten drei Standorte in der Isar-Metropole.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.