Neun Monate Hagebau sieht sich auf Kurs

Der Baumarktbetreiber Hagebau hat den Umsatz in den neun Monaten zu Ende September um 3,4 Prozent gesteigert Für den Fachhandel vermeldet Hagebau einen Umsatzrekord Auch in diesem Jahr soll beim Baumarktbetreiber Hagebau am Ende ein Umsatz deutlich über 6 Milliarden Euro stehen. "Wir sind überzeugt davon", lässt sich der Geschäftsführungsvorsitzende Jan Buck-Emden in einer Mitteilung zitieren.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.