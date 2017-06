Niedersachsen Grüne wollen Online-Handel am Sonntag einschränken

Die Handelsinitiative für die Ladenöffnung am Sonntag schlägt weiter Wellen. Geht es nach den Grünen im niedersächsischen Landtag sollen Kunden zwar auch am Sonntag Waren bestellen können, ihre Aufträge aber erst am Montag bearbeitet werden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.