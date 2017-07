Nonfood-Discounter Black.de setzt zur Verteidigung an

Das neue Harddiscount-Format Black.de startet durch: In neun Monaten sollen bereits 100 Nonfood-Filialen am Netz sein. In Kürze wird die erste eigene Logistikhalle in Betrieb genommen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.