Offensive Media-Markt plant tausende Abholstationen in der Schweiz

Media-Markt plant tausende Abholstationen in der Schweiz

Geht es nach Media-Markt, wird die Schweiz bald von einem Netz von bis zu 3000 Abholstationen überzogen. Der Elektronikhändler will laut einem Medienbericht damit sein Online-Angebot attraktiver machen.

Seinen aktuell 28 Standorten in der Schweiz will der Elektronikhändler MediaMarkt tausende Abholstationen zur Seite stellen. An Tankstellen, Kiosken und Lebensmittelläden sollen