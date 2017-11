Omnichannel-Offensive Amazon verkauft seine Gadgets bei Whole Foods

Der Online-Händler Amazon erhöht seine Präsenz im Weihnachtsgeschäft: Auch bei Whole Foods gibt es Amazon-Geräte zu kaufen und in Pop-up-Läden wird für die Lieferangebote geworben. Derweil verzahnt Amazon offenbar auch auf personeller Ebene Online- und Offline-Geschäft.Im Wettkampf um das Weihnachtsbudget der Kunden spannt Amazon auch seinen stationären Lebensmittelhändler Whole Foods ein.

