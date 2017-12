Online-Angebot Walmart verkauft auch Rezeptboxen

Auch Walmart will den Rezeptboxen-Trend nicht ganz an sich vorbeiziehen lassen. In seinem Online-Shop bietet der US-Handelsgigant diese nun von Partnern an.

Walmart feilt weiter an seinem Online-Angebot in Sachen Food: Jetzt ist der US-Handelsriese - wenn auch nicht mit eigenen Produkten - ins 2-Millarden-Dollar starke Geschäft mit Rezeptboxen eingestiegen. Sowohl Takout Kit als auch Home Chef