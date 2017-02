Online-Clip Edeka verleiht dem kleinen "Eatkarus" Flügel

Edeka liefert wieder einmal großes Kino, verpackt in einem kleinen Clip: In seinem zweieinhalbminütigen Diät-Märchen "Eatkarus" zeichnet der Lebensmittelhändler die triste Welt pummeldicker Menschen, in der sich ein kleiner Junge beharrlich den Traum vom Fliegen zu erfüllen versucht.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.