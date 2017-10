Online-Event Metro zelebriert Selbstständigkeit

Zum zweiten Mal hat die Metro diese Woche weltweit den "Own Business Day" veranstaltet, um "selbstständige Unternehmer zu würdigen". Eine dazu gehörige Kampagne porträtiert echte Unternehmerinnen und Unternehmer an ihrem Arbeitsplatz in Szenarien, die ihre Leidenschaft für ihr eigenes Geschäft zeigen.