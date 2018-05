Online-Geschäft dm testet in Österreich taggleiche Lieferung

dm testet in Österreich taggleiche Lieferung

In Wien testet der Drogeriemarktbetreiber dm die Lieferung am gleichen Tag oder zum Wunschtermin. Kommissioniert werden die Produkte hierfür aus den Filialen.

dm testet in Österreich, wie flexiblere Lieferoptionen bei den Kunden ankommen. In Wien hat der Drogeriemarktbetreiber dafür ein Pilotprojekt gestartet, bei dem die Produkte noch am gleichen Tag oder zu einem gewünschten Z