Online-Handel Alibaba will in China an die Börse

Alibaba will in China an die Börse

Der Online-Riese Alibaba plant Medienberichten zufolge Mitte des Jahres den Gang an die Börse in China. Der Tech-Konzern dient dabei als Aushängeschild für neue chinesische Zertifikate nach US-Vorbild.

Zusätzlich zu seiner Notierung in New York will Alibaba auch in China an die Börse. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf die Nachrichtenagent