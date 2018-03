Online-Handel Amazon kämpft in Europa mit steigenden Kosten

Amazon kämpft in Europa mit steigenden Kosten

Gerade veröffentlichte Bilanzen geben einen Einblick in das Europa-Geschäft von Amazon. Die Zahlen zeigen: Die operativen Kosten des Online-Händlers wachsen fast doppelt so schnell wie der Umsatz in den EU-Märkten. Die Luxemburger Zentrale weist ein hohes Minus aus.

Amazons starker Expansionskurs hinterlässt deutliche Spuren in der Bilanz der Luxemburger Gesellschaft, &uum