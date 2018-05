Online-Handel Amazon plant über 2000 neue Stellen in Deutschland

Amazon will in Deutschland wachsen und stockt sein Personal auf. Während der Online-Riese ankündigt, hierzulande noch in diesem Jahr mehr als 2000 Arbeitsplätze schaffen zu wollen, forderten Beschäftigte bei Streiks an bundesweit sechs Standorten bessere Arbeitsbedingungen.

Amazon hat angekündigt, dass in diesem Jahr in Deutschland über 2000 neue Arbeitsplätze ges