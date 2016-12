Online-Supermarkt Caparros peilt hohe Umsätze an

Rewe-Chef Alain Caparros gibt in einem Interview für den Online-Lieferdienst hohe Ziele aus: 800 Mio. Euro will der Handelskonzern in drei Jahren im Internet umsetzen. Derzeit jedoch justieren die Kölner nach.

