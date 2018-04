Online-Supermarkt Rewe rollt Lieferflat aus

Im stärker werdenden E-Food-Wettbewerb will Rewe mit seiner Lieferflat Kunden stärker an sich binden. Nach einer Testphase ist das Angebot nun in allen Regionen verfügbar.

Seit vergangenem Jahr hat Rewe eine Lieferflat für seinen Online-Supermarkt getestet. Offenbar mit Erfolg. Die Kölner machen das Angebot nun in allen Regionen verfügbar, in denen Rewe Lebensmittel on