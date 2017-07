Osteuropa Lidl will nach Lettland expandieren

Der Discounter Lidl arbeitet offenbar am Markteintritt in Lettland. Das erste Grundstück in Riga ist einem Medienbericht zufolge bereits gekauft. Es wäre der zweite Anlauf nachdem 2006 Expansionspläne in das Land von Lidl abgeblasen wurden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.