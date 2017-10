Pläne für 2018 Rewe erhöht Investitionsvolumen

Rewe-Chef Lionel Souque will im nächsten Jahr für die Renovierung von Märkten und die Mitarbeiterausbildung tief in die Tasche greifen. Die für 2018 geplante Investitionssumme soll nochmals rund 300 Mio. Euro höher liegen als im aktuellen Jahr, kündigt er in einem Interview an.Die Handelsgruppe Rewe will im kommenden Jahr mehr als zwei Milliarden Euro in die Modernisierung ihres Angebots und die Qualifikation der Mitarbeiter investieren.

