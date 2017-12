Steinhoff Übergangschef Wiese zieht sich zurück

Hauptaktionär und Übergangschef Christo Wiese kündigt seinen Rückzug an der Steinhoff-Konzernspitze an. Mit seinem Rücktritt will er Interessenkonflikte verhindern. Der Möbelhersteller leidet derzeit unter einem Bilanzskandal.

Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhersteller Steinhoff macht einen personellen Schnitt. Hauptaktionär und Überga