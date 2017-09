Millionenbetrag gefordert Erpresser droht Handel mit vergifteten Lebensmitteln

Ein Erpresser vergiftet am Bodensee Babynahrung und droht mit weiteren Taten bundesweit. Der Unbekannte fordert einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Polizei nimmt den Fall sehr ernst – und hat schon eine erste Spur. Mit der Vergiftung von Lebensmitteln will ein Unbekannter von deutschen Supermärkten und Drogerien eine zweistellige Millionensumme erpressen. Fünf vergiftete Gläschen Babynahrung seien in Friedrichshafen am Bodensee gefunden worden, wie die Polizei in Konstanz am Donnerstag mitteilte.

