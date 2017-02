Preiskampf in den USA Walmart rüstet gegen Aldi auf

Walmart reagiert auf Aldis Preisoffensive: Der größte Handelskonzern will nun im Heimatmarkt ebenfalls die Preise senken, um Kunden in die Filialen zu locken. Dafür lässt der SB-Warenhausbetreiber einem Medienbericht zufolge gerade die Preise in 1200 US-Läden checken. Gleichzeitig laufen demnach Preisverhandlungen mit großen Herstellern.

