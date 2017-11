Private Paketboten Amazon startet Flex in Berlin

Amazon bringt sein Lieferkonzept Flex nach Deutschland. Zunächst in Berlin sollen private Fahrer Bestellungen des Konzerns ausliefern und auf diese Weise Geld verdienen.Bislang waren es nur Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Amazon will sein Liefermodell Flex auch in Deutschland an den Start bringen. Auf einer offiziellen Website für den Dienst verspricht Amazon Privatleuten, die Pakete für den Online-Riesen ausfahren, "bis zu 64 Euro für einen 4 Stunden Lieferblock".

