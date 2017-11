Prognose HDE erwartet Plus im Weihnachtsgeschäft

Zum achten Mal in Folge kann der Einzelhandel voraussichtlich seine Erlöse steigern und damit den Wachstumstrend fortsetzen. Der HDE erwartet ein Wachstum von 3 Prozent. Die Spendierlaune der Deutschen geht leicht zurück. Haben die Konsumenten im vergangenen Jahr noch im Schnitt 477 Euro für die Weihnachtsgeschenke ausgegeben, so sinkt diese Zahl in diesem Jahr um 2,5 Prozent auf 466 Euro, wie eine Verbraucherumfrage belegt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.