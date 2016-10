Prognose Zalando peilt 20 Milliarden-Umsatz an

Hohe Umsatzziele steckt sich der Modehändler Zalando. In einigen Jahren will das Unternehmen 20 Mrd. Euro umsetzen - das wäre mehr als fünfmal so viel wie voraussichtlich in diesem Jahr. Das Wachstum soll Finanzchef Rubin Ritter zufolge organisch erfolgen - zukaufen will der Internetspezialist hingegen bei Softwarefirmen.

