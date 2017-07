Rabatte Sommerschlussverkauf ist gestartet

Noch stapelt sich in den Lagern jede Menge Hochsommer-Ware. Doch dem will der Handel mit dem Sommerschlussverkauf nun ein Ende setzen. Laut HDE beteiligen sich rund drei Viertel der Händler an der Rabattaktion.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.