Rabattpolitik Kaufhof will bei Aktionen vorsichtiger sein

Der kriselnde Warenhausbetreiber Kaufhof verabschiedet sich von seiner allzu großzügigen Rabattpolitik. Laut eines Medienberichts soll es künftig keine Preisnachlässe mehr auf ganze Sortimente geben. Die mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen kämpfende Warenhauskette Kaufhof will in Zukunft behutsamer mit Rabattaktionen umgehen. "Wir sind weg von der Rabattitis. Es war ein Fehler, wochenlang komplette Sortimente zu rabattieren", sagte der Kaufhof-Einkaufschef Edo Beukema im Gespräch mit der Branchen-Zeitschrift "TextilWirtschaft" (erscheint wie die LZ in der dfv Mediengruppe).

