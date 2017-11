Ranking Brand Index Deutschland 2017

Deutschlands "Marke des Jahres" - diesen Titel hat das Meinungsforschungsinstituts YouGov in 35 Kategorien vergeben. Darunter auch einige Vertreter aus Handel und Konsumgüterindustrie. Wer in welcher Kategorie wie abgeschnitten hat, erfahren sie in diesem Ranking.

Die Meinungsforscher befragten für ihren Brand Index 2017 rund 800.000 Verbraucher aus Deutschland, ob sie eher einen positive