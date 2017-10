Ranking Top 10 Kaffeebar-Marken in Europa 2017

Kaffeebars an allen Ecken sind aus Europa nicht mehr wegzudenken. Das von der LZ-Schwesterzeitschrift Food Service veröffentlichte Ranking der größten Kaffeebar-Marken in Europa weist auf ein sehr gutes Jahr 2016 für die To-Go-Ketten hin. Dabei gab es allerdings Veränderungen an der Spitze.#RANKING1005#Die Marke Costa Coffee der britischen Whitbread-Gruppe hat europaweit die meisten Filialen aller Kaffeebar-Ketten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.