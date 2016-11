Ranking Top 10 Kaufkraft-Index Europa 2016

Die Länder mit der höchsten Durchschnittskaufkraft in Europa sind Liechtenstein, Schweiz und Luxemburg. Wie ungleich das Nettoeinkommen in Europa sein kann, zeigt ein Vergleich: Die Kaufkraft pro Kopf ist in Liechtenstein rund 80-mal so hoch wie in der Ukraine, dem kaufkraftschwächsten Land in Europa. Deutschland, das bevölkerungsreichste Land Europas, ist im Ranking auf Platz 9 vertreten. Als Basiswert für den Kaufkraft-Index dient die durchschnittliche Kaufkraft in Europa.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.