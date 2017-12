Ranking Top 10 Lebensmittelhandel Frankreich 2017

Der Lebensmittelhandel in Frankreich wird von wenigen großen Gruppen dominiert. Die meisten davon einheimische Händler. An der Spitze thront der Lebensmittelhändler Carrefour mit einem Bruttoumsatz von 39,7 Milliarden Euro vor E. Leclerc. Besonders eng ist der Kampf zwischen Casino, Système U und Auchan um den vierten Rang. Die Schwarz-Gruppe, hier auf Rang 7, ist in Fr