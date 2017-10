Ranking Top 10 Shopping-Center Deutschland 2017

Zum vierten Mal schneidet das Lago Shopping-Center in Konstanz unter den Mietern deutscher Einkaufszentren am besten ab. Das Einkaufszentrum profitiert dabei ebenso wie das auf Platz 7 gerankte Rhein Center in Weil am Rhein von der grenznahen Lage zur Schweiz.Laut Peter Herrmann, Center-Manager des Lago, kommen 35 Prozent der Besucher aus der Alpenrepublik. Der Vorjahressieger, das Südring-Center in Paderborn, kommt in diesem Jahr auf Platz 2.

