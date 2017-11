Ranking Top 15 Getränkefachgroßhändler 2017

Auch in diesem Jahr an der Spitze des Getränkefachgroßhändler-Rankings: Die Getränke Ahlers GmbH mit Sitz in Achim, die unter den Vertriebsmarken Hol ab und Big Durst über 200 Märkten betreibt. Die Niedersachsen konnten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent steigern. Der Abstand zu Platz zwei beträgt 115 Millionen Euro. Um diesen kämpfen Schlossquelle Mellis und Heurich, deren Umsatzzahlen nah beieinanderliegen und die beide stabile Wachstumszahlen vermelden.

