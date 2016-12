Ranking Top 20 Einkaufsstraßen Europa 2016

Die Pariser Champs-Èlysées führt das Ranking der teuersten Einkaufsstraßen in Europa an. In Deutschland werden die höchsten Mieten auf der Münchener Kaufinger-/Neuhauser-Straße verlangt. Insgesamt sind sieben deutsche Einkaufsstraßen in der Top 20 zu finden – kein anderes Land ist häufiger im Ranking vertreten.

