Ranking Top 50 Einkaufsstraßen Welt 2016

Über 29.000 Euro muss man jährlich zahlen für die Miete eines Quadratmeters auf der Upper Fifth Avenue in New York. Das macht sie zur teuersten Einkaufsmeile der Welt, dicht gefolgt von der Causeway Bay in Hong Kong. Deutschland befindet sich im Ranking auf Platz 11: Hier hat die Münchener Shoppingmeile Kaufinger-/Neuhauser-Straße die Nase vorn.

