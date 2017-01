Ranking Top 20 Markenvertrauen und Markenerlebnis 2017

Das Jahr 2016 hat auch viele Marken im Schlepptau wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheiten in Vertrauenskrisen gestürzt. Das offenbart die Markenanalyse "Brand Experience + Trust Monitor 2016", die von Sasserath Munzinger Plus und der UDG United Digital Group zum neunten Mal durchgeführt wurde. Die Studie nimmt für sich in Anspruch, als einzige einen Zusammenhang zwischen Markenvertrauen (Brand Trust) und Markenerleben (Brand Experience) herzustellen.

