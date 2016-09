Ranking Top 20 Online-Shops Deutschland 2016

Die 100 größten Online-Shops in Deutschland haben ihren Umsatz 2015 gegenüber dem Vorjahr um gut 13 Prozent auf 24,4 Mrd. Euro erhöht. Die Top 3 – Amazon, Otto und Zalando – erwirtschaftet dabei annähernd so viel wie die übrigen 97 Online-Retailer. LZnet zeigt die Top 20 aus dem Gesamtranking, das am 25. Oktober 2016 in der Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2016" von EHI und Statista erscheint.

