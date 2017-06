Ranking Top 20 Einkaufsstraßen Deutschland 2017 (Engel & Völkers)

Die Stuttgarter Königstraße ist als Shopping-Meile äußerst beliebt: Die baden-württembergische Landeshauptstadt kommt im Ranking der meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland auf den ersten Platz. Die pulsierenden Münchener Einkaufsmeilen Kaufingerstraße und Neuhauser Straße werden in diesem Jahr auf den Plätzen 2 und 4 gerankt. Neu unter den Top 20 rangiert die Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg und der Hamburger Jungfernstieg mit deutlich mehr Besuchern als im Vorjahr. Das Ranking wurde vom Immobilienspezialisten Engel & Völkers anhand einer Stichtagszählung an einem Samstag (01. April 2017) erstellt.

