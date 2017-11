Ranking Top 30 Einkaufsstraßen Europa 2017 (BNP)

Die Kaufinger Straße in München ist die Top-Einkaufsstraße in Deutschland und Nummer 2 in Europa: Sie muss sich nur einer von insgesamt 30 untersuchten Shoppingmeilen in europäischen Städten geschlagen geben. Mit ihr schaffen es noch zwei weitere deutsche Städte unter die Top 30.

Europameister ist die Oxford Street in London (Ranking siehe unten). Die Einkaufsmeile...